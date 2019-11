Máximo Kirchner junto al rector de la UMET, Nicolás Trotta

El diputado nacional Máximo Kirchner cuestionó al presidente Mauricio Macri por dejar a “la Argentina en una situación muy comprometida”.

En el marco del cierre del seminario "Formación Política para Jóvenes" realizado en FOETRA, organizado por el Instituto Patria del que participó junto al rector de la UMET, Nicolás Trotta, Máximo también resaltó la responsabilidad de Alberto Fernández frente a la irresponsabilidad que tiene el presidente Macri que se va “mintiéndole a los argentinos y argentinas”



“Alberto fue tan responsable después de las Paso, como no lo fue Macri en estos 4 años, que ahora dice “Nunca le mentimos a la gente” cuando hay un catálogo de mentiras increíble. Lo cierto es que hoy le siguen mintiendo a la gente aún yéndose. El hombre sigue diciendo que administraron bien. Yo no sé qué empresa o país del mundo perderá 39 mil millones de dólares (desde abril de este año) y dice que administró bien el país como Macri”, inició el diputado.



“La Argentina está en una situación muy comprometida. Y ahí la deja Mauricio Macri cuando él recibió un país que ojalá hubiera recibiendo Néstor en 2003. (Néstor) hubiera tenido más vida porque también se quema vida en esto. Recibido un país desendeudado y con la capacidad tecnológica de producir y poner satélites en órbita, con los científicos y científicas regresando al País y con un Conicet andando”, comentó.

“Este gobierno fue nefasto y las consecuencias que deja son nefastas. Cuando uno ve el trato mediático que recibe este final de gobierno, lo liviano que se le es en la crítica con la magnitud del problema que deja, requiere una sociedad que esté muy atenta y despierta de lo que está sucediendo”, dijo.

“(Cristina y Alberto) Ellos representan los sueños y expectativas de los que no tienen nada, de los que no pueden comer, de los que se sienten olvidados y de los que no quieren perder o perdieron el trabajo”, cerró.



Por su parte, Nicolás Trotta aseguró: “Todos sabemos que nada positivo puede ocurrir cuando se eliminan derechos o se achican las responsabilidades primarias que tiene el Estado, mucho más en un momento de fuerte crecimiento de la pobreza como el que ha tenido la Argentina en los últimos 4 años”



“La discusión en Argentina y en América Latina se retrotrae a la División Internacional del Trabajo. ¿Qué vamos hacer de nuestro continente? ¿Vamos a exportar materia prima y vamos a seguir importando empleo del exterior? ¿O nos vamos a animar a consolidar los procesos de integración y suma de valor agregado a nuestras economías, con creación de empleo que nos permita un desarrollo con justicia social y equidad?”, se preguntó.



“Como dijo Máximo el 11 de agosto no se viene a restaurar nada. No es que se quiere reconstruir el 2013, 2014 o 2015. Nos tenemos que animar a aprender de la historia para construir un nuevo tiempo”, cerró.