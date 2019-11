Antonio Caló en la previa de encuentro entre CGT y Alberto Fernández, CANAL 26

En la previa del encuentro entre la CGT y el presidente electo, Alberto Fernández, el secretario general de la UOM, Antonio Caló, respaldó la intención del futuro mandatario de forjar un acuerdo social entre los distintos sectores y subrayó que "no hay otra salida".

"No hay otra salida. En este momento, todos tenemos que poner", sostuvo el referente sindical antes de ingresar al histórico edificio de Azopardo 802.

En declaraciones a la prensa, el líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) también se refirió al proceso de unidad que lleva adelante el movimiento obrero: "Todos los trabajadores tienen el mismo problema, más allá de las diferencias que tengamos los dirigentes: la plata no alcanza".

En tanto, su par del Sindicato de Peones de Taxi, Omar Viviani, confió en que durante el plenario de secretarios generales del que participará Alberto Fernández van a "ponerse de acuerdo en la mesa de diálogo" que incluirá a sectores del sindicalismo y el empresariado.