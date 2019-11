"Proyecto esloveno" para ampliar La Bombonera

Boca avanzaría en la reforma de la tradicional Bombonera y para ello apelaría al denominado "proyecto esloveno", que consiste en ampliar la capacidad del estadio y que se presentó por primera vez a principios del 2016.

El nombre del proyecto se debe a la nacionalidad de Tomaz Camernik, arquitecto encargado de la obra, que contempla la posibilidad de comprar sólo las 19 propiedades de los vecinos que viven sobre la calle Del Valle Iberlucea, que representan un foco de conflicto histórico.

Una vez avanzado sobre este punto, se tiraría abajo la actual zona de palcos para construir tres tribunas con plateas para que el estadio quede más simétrico y aumentar así la cantidad de espectadores a 70.000.

La viralización del video en las redes sociales retomó el debate del tema.

El proyecto contempla una obra de 15 meses de duración y sólo durante un breve lapso de tiempo, de tres meses aproximadamente, La Bombonera debería quedar cerrada.

El costo sería de alrededor de 70.000.000 de dólares, según las estimaciones de los impulsores del plan, y podría financiarse con la preventa de abonos a la nueva platea.