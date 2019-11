El episodio sucedió este viernes a las 8 de la mañana en Pedro Lozano al 3100, Villa del Parque. Guillermo Ardohain, el hermano de Pampita fue detenido en un control policial de rutina mientras conducía su auto.

El odontólogo, que venía de una reconocida fiesta -donde también estuvieron Carolina y su futuro marido Roberto García Moritán- tenía 1,39 de alcohol en sangre. "Casi el triple de lo permitido", aseguraron fuentes que estaban en el lugar.

A Guillermo Ardohain no podían efectuarle el test de alcoholemia porque "tenía la boca empastada" y eso dificultaba que soplara la pipeta. Al final, le retuvieron el registro y el vehículo. Deberá presentarse en una Fiscalía para explicar su posición.

Guillermo es el varón mimado de las hermanas Ardohain, Carolina y Natalia. Es odontólogo, tiene un consultorio en Recoleta donde eventualmente asisten ciertas celebridades, y mantiene una relación súper cercana a la modelo y a sus tres hijos.