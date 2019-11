Carlos Acuña en encuentro entre CGT y Alberto Fernández, CANAL 26

El secretario general de la CGT Carlos Acuña destacó la visita del presidente electo, Alberto Fernández, a la sede de la central obrera y remarcó que "ahora viene otra etapa, que es la más difícil" para "sacar al país adelante", ante lo cual subrayó que el movimiento obrero va a "a seguir más unido que nunca".

"Ahora viene otra etapa, que es la más difícil, pero en la que vamos a seguir más unidos que nunca y vamos a sacar al país adelante", sostuvo el líder del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garages de la República Argentina (Soesgype).

En ese sentido, agregó: "No es sólo responsabilidad de la clase política, también de los trabajadores, para estar unidos y salir de esta fea situación".

Al brindar su discurso de bienvenida en el Salón Felipe Vallese, Acuña recordó el apoyo del gremialismo al Frente de Todos en la campaña electoral: "El movimiento obrero ha dado una muestra clara de su madurez, entendiendo la situación que atraviesa el país. Hemos hecho esfuerzos y dejado todo de lado para trabajar juntos para que hoy tengamos como presidente electo al compañero Fernández".

"Tiene todo el apoyo de los trabajadores para que nos vaya bien", concluyó Acuña.