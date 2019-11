Alberto Fernández en encuentro con la CGT

El presidente electo, Alberto Fernández, remarcó la necesidad de que haya "un pacto social" en el país y subrayó que "el movimiento obrero organizado va a ser parte del Gobierno que viene".

"En este lugar Perón llamó a un pacto social, en tiempos en que la Argentina estaba en crisis y necesitaba del acuerdo de todos los argentinos. El mandato de Perón está más presente que nunca: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino", sostuvo el futuro mandatario.

En su discurso en el Salón Felipe Vallese, Fernández subrayó: "El movimiento obrero organizado es parte del Gobierno que se va a instalar en la Argentina el 10 de diciembre. No es un acuerdo político, nunca lo hemos hablado. Es la convicción que siempre tuvimos: que al país lo arreglamos entre todos, trabajando juntos y los que trabajan son la piedra angular de esta sociedad".

"Todos sabemos cómo se degradó la economía y el trabajo en la Argentina. Para salir de ese estado hace falta que todos trabajemos codo a codo. La Argentina que viene es la Argentina del respeto", sostuvo el presidente electo.

Además de recordar a Saúl Ubaldini y a José Ignacio Rucci, insistió en que "el movimiento obrero tiene mucho que ver" con el trabajo que se necesitará "para poner a la Argentina de pie".

En ese marco, propuso que el emblemático edificio de la CGT, de la calle Azopardo 802, "se convierta en un centro de educación tecnológica para capacitar a los trabajadores y los jóvenes".