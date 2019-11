Menéndez en Merlo.

Este viernes 8 de noviembre se celebra el Día del Empleado Municipal. Y para conmemorar la fecha, el Municipio de Merlo, bajo la intendencia de Gustavo Menéndez, dejó un mensaje en sus redes sociales.

"Gracias por la dedicación y el esfuerzo diario para que nuestro querido Merlo siga creciendo", dice el mensaje acompañado por un video que llegó a Instagram, Twitter y Facebook.

En esta fecha, se conmemora la creación de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (COEMA), por lo que los empleados municipales tienen asueto.