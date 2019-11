Marcelo Gallardo y Juan Román Riquelme

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, respondió hoy a la chicana del ídolo de Boca Juan Román Riquelme, quien tiene "tiempo para comer asados y hablar", mientras él debe "preparar partidos" para competir hace cinco años y medio.



"No comparto ni lo de genio, ni lo que no hemos competido.Competimos pero nos tocó perder. En cuanto a las distancias y diferencias entre los grandes equipos de Europa y Sudamérica, ahí no necesitás ser ningún genio para saber que hay una diferencia muy importante, pero en un partido tenés la chance de competir, como nos tocó a nosotros perder contra un muy buen Barcelona, no el mejor", explicó en conferencia de prensa.



Y, enseguida, cruzó a Riquelme: "Román tiene tiempo para comer asados, mirar fútbol, hablar y analizar, y yo tengo que pensar en los partidos que tenemos por delante. Analizar un comentario de Riquelme si competimos o no hace un año, yo creo que venimos compitiendo hace bastante y se viene sosteniendo, y eso es para destacar".



En la víspera, Riquelme afirmó que Marcelo Gallardo "es un genio porque durante cinco años armó diez equipos", aunque sostuvo que el entrenador de River "no ganó todo porque cuando fue al Mundial de Clubes no compitió y nosotros le ganamos al Real Madrid" en la final de la Copa Intercontinental.





Esta semana, los rumores sobre el futuro de Gallardo volvieron a alimentarse enfocados hacia el Barcelona o el Bayern Munich de Alemania, pese a que tiene contrato en el club hasta diciembre de 2021.



"No me puedo hacer eco de rumores. No he escuchado a nadie y tampoco creo que ninguna parte se presentaría como para hacer alguna gestión o iniciativa conociendo que nosotros estamos en una instancia de muchísima importancia para nuestra institución, jugando partidos definitorios. No existe nada que me desenfoque de los objetivos que tenemos por delante", disparó Gallardo en su primera respuesta.



"No me puedo dejar llevar por todo eso. Nunca lo he hecho y tampoco lo voy a hacer en este momento. No tengo nada para decir con respecto a los rumores. Y no he escuchado a ninguna persona que ha venido a sugerirme un encuentro o una posibilidad de análisis sobre mi futuro, no es el momento", recalcó.



Y agregó: "Hay mucha ansiedad sobre mi futuro, pero yo estoy pensando en los partidos que vienen de Superliga, Copa Argentina y Copa Libertadores, que son mis objetivos más urgentes. Yo no me adelanto y no quiero hacer futurología".