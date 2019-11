La tira originaria de los hermanos Matt y Ross Duffer "Stranger Things" logró cautivar una gran cantidad de espectadores que ya han visto las primeras tres temporadas en Netflix.

Desde la cuenta oficial celebraron el Día de “Stranger Things” compartiendo la publicación que habían hecho los escritores de la producción estadounidense y expresaron: “Había una vez un #StrangerThingsDay, @strangerwriters nos contó el título del primer episodio de Stranger Things 4 y nunca nos recuperamos”.

looking for new members... are you in? pic.twitter.com/P1xAWNUPss

