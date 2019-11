El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da SIlva recuperó pasadas las 16.15 la libertad, después de 580 días preso, luego de haber sido detenido el 7 de abril de 2018 para cumplir una condena de 8 años y 10 meses por corrupción, según determinó la justicia de ejecución penal de la ciudad de Curitiba, estado sureño de Paraná.

Lula se encontraba entre rejas desde el 7 de abril de 2018, cuando comenzó a cumplir una pena de ocho años y diez meses por corrupción tras ser condenado en segunda instancia en el escándalo de Lava Jato, acusado de recibir a manera de soborno un apartamento de playa de la constructora OAS a cambio de beneficios para la adjudicación de contratos con Petrobras. El analista internacional, Gustavo Segré, analizó su liberación en CANAL 26 y explicó lo que se vive en el país limítrofe.

"Era previsible, la Corte Suprema cambió una interpretación para favorecer a Lula. Es un costo elevado pero hay que respetarlo, esto no quiere decir que sea inocente sino que determina que pueda hacerlo en libertad", manifestó.

Noticias relacionadas

"Muy probablemente habrá alguna manifestación pública por esto, es una determinación de la Corte. Creo que es importante clarificar que esto no convierte a Lula en inocente, sigue siendo condenado por corrupto y lavador de dinero. Si pide autorización podrá visitar a Alberto Fernández en su asunción", agregó.

Your browser does not support the video element.

Sobre Bolsonaro, dijo: "No me parece que Bolsonaro se pueda poner contento, pero Brasil en 2020 se va a poner bueno. Creo que esto puede impulsar que el Congreso modifique que las sentencias en segunda instancias se cumplan".

"La Justicia está para respetarse y si acató algo, se debe respetar. La Justicia de Brasil nunca se acomodó, siempre fue independiente", cerró.