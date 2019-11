Lula da Silva, REUTERS

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva recuperó hoy la libertad tras pasar 19 meses preso como parte de una condena de 8 años y 10 meses por corrupción.

"No pensé que en el día de hoy podría estar acá. Ustedes fueron el alimento para la democracia", expresó.

"Quiero agradecer a los que trabajaron día y noche. Resistí gracias a ustedes, no saben lo que ustedes representan para mí. Jamás me olvidé de ustedes. Intentaron criminalizar la izquierda y al PT, las ideas no se matan", manifestó.

"El lado mentiroso de la política federal fue un atentado contra mi. No encarcelaron a un hombre, quisieron matar una idea", dijo.



“El lado hipócrita fue que me pusieron en la cárcel para criminalizar la izquierda y al PT", enfatizó el ex mandatario y agregó: "Nopodría salir de aquí sin poder agradecerles a ustedes quiero agradecer a mis compañeros que trabajaron día y noche."

El líder del PT continuó con sus agradecimientos a la multitud que se congregó en las puertas de la prisión: "Tuve chance de pensar todo el día y nunca me olvide de ustedes."

“Ellos quisieron detener una idea, una cuadrilla y una banda de mafiosos para castigar al Partido de los Trabajadores”, enfatizó Lula.

“Me sentí con coraje y quiero que sepan que además de luchar para mejorar, lo haré para que no empeore el país ni sus condiciones”, recalcó.

El ex presidente brasileño y líder opositor Luiz Inácio Lula da SIlva salió en libertad pasadas las 17.42, después de 580 días preso, luego de haber sido detenido el 7 de abril de 2018 para cumplir una condena de 8 años y 10 meses por corrupción, según determinó la justicia de ejecución penal de la ciudad de Curitiba, del estado sureño de Paraná.