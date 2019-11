Lula ante metalúrgicos en San Pablo, REUTERS

El ex presidente brasileñ Luiz Inácio Lula da Silva, liberado el viernes de la cárcel de Curitiba, afirmó este sábado que, en abril de 2018, optó por ir a la cárcel tras ser condenado "injustamente" en vez de elegir el exilio, porque precisaba "probar la mentira" en su contra.

El ex mandatario visitó el Sindicato de Metalúrgicos en San Pablo donde pronunció un discurso a 24 horas de recuperar su libertad. "Muchos de ustedes no querían que vaya preso. Necesito probar que el juez Moro no era juez, era un canalla. Decidí quedarme cerca de las fieras para poder probar mi inocencia", manifestó.

"Yo les debo todo a ustedes. Yo me preparé para no tener sed venganza", comentó.

Noticias relacionadas

"Podría haberme ido a una embajada. Me quedé acá para probar mi inocencia. Les dije que podrían detener al hombre, pero no a las ideas", agregó.

"Dudo que Bolsonaro duerma con la conciencia tranquila. Estoy de vuelta. Tengo más coraje para luchar más que nunca. Quiero luchar para que el trabajador pueda alimentar a su familia", expresó.

"Bolsonaro debe explicar cómo construyó su patrimonio, jamás trabajó. Mientras yo era tornero, Bolsonaro encontró la manera de no trabajar. Hay que recuperar el orgullo de ser brasileños, estoy dispuesto a recuperar este país", dijo.

"No podemos permitir que los milicianos acaben con este país. En vez de repartir armas, vamos a repartir libros. Sólo salvaremos el país si tenemos coraje de ser más", concluyó.

El ex presidente de Brasil recuperó el viernes la libertad tras pasar 19 meses preso como parte de una condena de 8 años y 10 meses por corrupción.



El juez federal Danilo Pereira Junior dictaminó en la tarde del viernes la liberación inmediata del ex mandatario luego de que el jueves el Tribunal Supremo (STF) resolviera que las penas de prisión empezarán a cumplirse solo cuando el acusado agote todos los recursos disponibles.



Citando la decisión del máximo tribunal judicial, el magistrado resolvió en un fallo de menos de dos páginas que ya "no existen fundamentos para la ejecución de la sentencia".



El fundador del Partido de los Trabajadores (PT) abandonó la prisión de Curitiba esta tarde y fue ovacionado por una multitud que se congregó en las inmediaciones del lugar desde el jueves a la noche.