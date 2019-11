Colón de Santa Fe se mide en Asunción con Independiente del Valle de Ecuador en la nueva final a partido único de la Copa Sudamericana de fútbol y si logra el título festejará el primer campeonato internacional en su historia.



Antes del comienzo de la final de la Copa Sudamericana entre Colón de Santa Fe e Independiente del Valle en el estadio La Nueva Olla de Asunción hubo varios shows musicales.



El más destacado estuvo a cargo de Los Palmeras. La banda de cumbia santafesina cantó su clásico hit, el Bombón Asesino, e hizo delirar a los más de 40 mil hinchas de Colón.



El partido de este sábado, primer enfrentamiento en el historial, se llevará a cabo en La Nueva Olla de Asunción, dirigido por el brasileño Raphael Claus, quien será acompañado por sus compatriotas Emerson De Carvalho y Bruno Pires; el cuarto juez será el venezolano Alexis Herrera.