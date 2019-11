Una caravana de autobuses que se dirigía a La Paz en apoyo a marchas contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, fue atacada este sábado en una carretera de la zona andina del país, en un incidente con un número indeterminado de heridos.

Los autobuses procedían de las regiones de Potosi y Chuquisaca, en el oeste y sur del país, y sufrieron un ataque tras haber partido hacia La Paz en la mañana hora local después de detenerse por la noche en la ciudad andina de Oruro.

El presidente del comité cívico de Chuquisaca, Rodrigo Echalar, en un video difundido en redes sociales, relató que la caravana fue "emboscada" cerca de la localidad rural de Vila Vila, al parecer por partidarios del presidente Morales.



El dirigente cívico denunció el lanzamiento de gases contra quienes viajaban en los autobuses, que sufrieron daños en los vidrios y otras partes de los vehículos por impactos de piedras.

Echalar aparece tosiendo, al parecer por efecto de gases lacrimógenos, mientras en otras imágenes publicadas en redes sociales por algunos de los participantes en la caravana se ven varios heridos y al menos cuatro autobuses con destrozos.

Varios ocupantes de estos vehículos aseguraban haberse "replegado", a la vez que reclamaban el envío de asistencia médica desde Oruro.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia lamentó en un mensaje en Twitter "los hechos de violencia reportados en el sector de Vila Vila".



El suceso se produce en una jornada en que se siguen sucediendo los repliegues de la Policía a sus comisarías en varias ciudades de Bolivia, en algunas de ellas con carteles en los que aseguran estar amotinados mientras la comandancia general mantiene que hubo una orden para que se replegaran.

Los jefes policiales en regiones como Cochabamba, en el centro del país, y Santa Cruz, en el oriente, fueron relevados en las últimas horas, en el caso de la región cruceña tras difundirse imágenes de policías enfrentándose verbalmente en un cuartel al comandante departamental ahora relevado, Igot Echegaray.



Bolivia atraviesa una crisis política y social desde las pasadas elecciones del 20 de octubre, en las que el presidente Morales fue proclamado vencedor por el órgano electoral, para un cuarto mandato consecutivo, pero la oposición y movimientos cívicos denuncian fraude electoral, exigen su renuncia y que haya nuevos comicios.