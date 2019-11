El presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó a los partidos opositores con representación parlamentaria a un diálogo con “agenda abierta” pero también a sus seguidores a “movilizarse para defender la democracia” y, por primera vez desde que estallaron las protestas tras las elecciones del 20 de octubre, sugirió una eventual intervención de las fuerzas armadas.



“No tengo nada que negociar con Evo Morales y su gobierno. Porque pretende endilgarle a una parte de la sociedad, a nosotros los partidos políticos, un resposabilidad que es exclusivamente suya. Le toca escoger el camino que quiera para dejar el Gobierno. No nos endilgue una negociación que no no es pertinente. Es usted quien tiene que dar una respuesta”, aseguró Carlos Mesa en un duro mensaje.

“Convoco al diálogo a los partidos que han obtenido asambleístas (legisladores) en las últimas elecciones, con una agenda abierta, a debatir para pacificar Bolivia, al diálogo de manera urgente inmediata”, dijo Morales esta tarde en conferencia de prensa en el hangar presidencial, en El Alto, ciudad vecina a La Paz.

Para preservar la paz en nuestra querida Bolivia, hago un llamado urgente a una mesa de diálogo con representantes de los partidos que han obtenido asambleístas en las elecciones. Convoco al @Pontifex_es , a las distintas iglesias y organismos internacionales a acompañarnos. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 9, 2019

“Nuestro ministro de la Presidencia (Juan Ramón Quintana) está enviando notas para pacificar Bolivia, para preservar la vida”, agregó, según la agencia noticiosa estatal ABI y el diario paceño Página Siete.

Asimismo, Morales exhortó a las organizaciones sociales afines a él a movilizarse para “defender la democracia”, pues reiteró que está siendo víctima de un golpe de estado.

“Pido a los patriotas, movimientos sociales, trabajadores, servidores, pido a ese pueblo que históricamente recuperó la democracia, mineros, fabriles campesinos, pido defender, movilizarse para defender la democracia, el voto del pueblo boliviano”, señaló.



