Lionel Messi anotó el sábado dos golazos de falta directa en el triunfo del Fútbol Club Barcelona por 4-1 ante el Celta de Vigo, apuntándose su primer triplete de la temporada y llevando a su equipo a lo más alto de La Liga española tras una difícil semana.

En el partido disputado con anterioridad, Karim Benzema anotó por partida doble en la victoria por 4-0 del Real Madrid en casa del Eibar, que dejó al cuadro "merengue" empatado a puntos con los azulgranas en el liderato.

El astro argentino hizo gala de su sangre fría y convirtió en el minuto 23 un penal que puso por delante en el marcador al club catalán. Sin embargo, cometió más tarde una falta en una zona peligrosa, que fue aprovechada por el uruguayo Lucas Olaza para igualar la contienda con un libre directo en el 42.

No obstante, Messi restauró el liderato local justo antes del descanso, con un tiro directo de falta que se coló por la escuadra. Al comienzo del segundo tiempo, marcó un tanto casi idéntico para completar su triplete e igualar, de paso, el récord de 34 "hat-tricks" de Cristiano Ronaldo en La Liga.

Sergio Busquets anotó el cuarto en el 85, para redondear el primer triunfo azulgrana en los últimos tres encuentros, tras la inesperada derrota por 3-1 en su vista a Levante la semana pasada en La Liga y el no menos sorprendente empate 0-0 en casa ante el Slavia de Praga por la Liga de Campeones.

Antes, en el partido disputado bajo una lluvia torrencial en el compacto estadio vasco de Ipurúa, Benzema lideró un cómodo comienzo blanco, empujando al fondo de las redes una pelota suelta en el minuto 17.

El equipo que dirige Zinedine Zidane amplió rápidamente su ventaja, al convertir Sergio Ramos un penal en el minuto 20, después de que Eden Hazard fue derribado dentro del área.

Antes de la media hora, una acción sobre Lucas Vázquez fue sancionada con penal también. El encargado de transformarlo fue Benzema, que anotó su cuarto gol en los últimos dos partidos, tras el doblete que consiguió el miércoles en el 6-0 ante el Galatasaray por la Liga de Campeones.

En la segunda parte, los "merengues" no pudieron alcanzar el gran nivel exhibido en la primera, pero aún así pudieron elevar el 4-0 en el marcado en el 61, cuando Luka Modric habilitó al centrocampista uruguayo Federico Valverde, que marcó su primer tanto con la camiseta blanca.

El Barcelona está ahora en lo más alto de la tabla, con 25 puntos en 12 partidos, igualado con el Real Madrid y con dos puntos de ventaja sobre la Real Sociedad.