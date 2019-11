Auto supersónico

El equipo británico Bloodhound Land Speed Record difundió un video que muestra cómo su coche supersónico alcanzó la velocidad de 806 km/h.

La prueba en cuestión se celebró en el desierto del Kalahari, en Sudáfrica. Tras la hazaña, entró en la lista de los 10 coches más rápidos del mundo.

Dicha velocidad representa poco más de la mitad de los 1.609 km/h que los participantes del proyecto prometen alcanzar.

Se prevé que en el marco de la siguiente fase del experimento Bloodhound batirá el récord de Andy Green, que en 1997 logró alcanzar los 1.228 km/h. Según The Verge, el propio piloto estará al volante del coche supersónico.

Tras marcar este hito, los participantes del proyecto planean superar la velocidad de 1.609 km/h. "Idealmente, nos gustaría intentarlo el próximo año", declaró Green.

El coche supersónico fue presentado por primera vez en Londres, en el 2015. Fue creado gracias a la contribución de más de 350 empresas y universidades de todo el mundo. El Bloodhound SSC dispone de un motor Rolls-Royce que se utiliza en los aviones de combate Eurofighter Typhoon, así como de un motor Jaguar V8. En total, el vehículo tiene una potencia de 133.151 caballos.

El coche también está equipado con tres sistemas de frenos diferentes, siete extintores de incendios y 500 sensores. Las ruedas de metal del Bloodhound son capaces de dar 170 vueltas por segundo. La parte exterior del vehículo está hecha principalmente de fibra de carbono e incluye un alerón de 198 centímetros de alto que asegura que el coche permanezca estable.