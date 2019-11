Casa Rosada

Tras la renuncia del mandatario de Bolivia, el gobierno de Mauricio Macri "analizará" un eventual pedido de asilo para Evo Morales si este decidiera solicitarlo. Desde Cancillería y Casa Rosada remarcaron que el pedido no fue hecho hasta el momento.

Funcionarios de Migraciones, Cancillería y el Ministerio de Seguridad coincidieron en que aún no se recibió algún pedido oficial al respecto. "Para dar asilo lo tienen que pedir primero", afirmó a La Nación una fuente del Gobierno.

En tanto, desde la embajada argentina, Miguel Álvarez García expresó que "Macri no ofreció asilo a Evo, el asilo se pide, no se ofrece, y no fuimos notificados de ningún pedido de ningún tipo".

Noticias relacionadas

En tanto, desde Casa Rosada lamentaron la situación por la que atraviesa el país y en ese marco cuestionaron que en el continente "cometen el error de volver a viejas recetas que no funcionaron".

El gobierno de Macri no reconoció el triunfo de Morales, y a través del canciller Jorge Faurie, dejó en claro que no lo haría hasta que quedara claro el panorama: "En Bolivia es preocupante lo que está ocurriendo porque allí estaba un cómputo electoral funcionando que indicaba una segunda vuelta. Y eso forma parte de la vida democrática. Pero el hecho de haber parado el cómputo genera sospechas", dijo Faurie tras las elecciones en octubre.

Según consignó el mismo medio, "era previsible este desenlace". "Fueron perdiendo el rumbo," dijeron y destacaron la necesidad de "una nueva elección, con reglas claras, porque si no en un año vuelve Evo".