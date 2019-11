Anoche en el Obelisco, bolivianos en el país mostraron su apoyo a Morales, REUTERS

Organizaciones sociales y partidos de izquierda llamaron a movilizarse este lunes en apoyo a Evo Morales, quien renunció a la presidencia de Bolivia este domingo acorralado por las protestas y las presiones de las Fuerzas Armadas.



El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Juan Grabois comparó este lunes al renunciante presidente de Bolivia Evo Morales con Juan Domingo Perón y anunció una movilización para mañana en el Obelisco en repudio al "golpe de Estado" en ese país.

El dirigente social señaló que "los pueblos de la Patria Grande debemos movilizarnos contra este nuevo Plan Cóndor que sobrevuela América Latina". Y para cerrar su mensaje, Grabois convocó para mañana a las 13 a una protesta en el Obelisco "contra el golpe de Estado y en solidaridad con el pueblo boliviano".



Su organización marchará este lunes a las 13 hacia el Obelisco “contra el golpe de Estado y en solidaridad con el pueblo boliviano”. Daniel Menéndez, Coordinador nacional de Barrios de Pie, también compartió la misma convocatoria.

El Frente de Izquierda también realizará un acto este lunes a las 13 frente a la Embajada de Bolivia -Corrientes 545- bajo la consigna “Fuera el imperialismo de América Latina”.