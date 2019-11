Marchas a favor de Evo Morales, centro porteño



Organizaciones sociales y políticas argentinas, junto a ciudadanos bolivianos residentes en el país, se concentraron frente al Obelisco porteño y marcharon hacia la sede de la embajada de Bolivia para manifestar su apoyo al renunciante presidente Evo Morales.

La multitud se desplazó unas cinco cuadras hasta Corrientes al 500, donde se ubica la sede diplomática, en repudio a lo que consideran un "golpe de estado" y en "solidaridad con el pueblo y gobierno de Bolivia".

Sandra Carreño, referente del Frente Popular, señaló que "la violencia de grupos de derecha y los intentos de desconocer al gobierno constitucional y la voluntad popular del pueblo de que Evo continúe al frente del gobierno boliviano, son inaceptables".

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

"Defendamos la paz y la democracia en América Latina", señalaron en la convocatoria realizada para la manifestación de esta tarde en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Marchas a favor de Evo Morales, centro porteño

El edificio de la embajada de Bolivia en la Argentina estuvo desierto en su interior durante la marcha.

"Está cerrada", comunicó un empleado de seguridad en la puerta del edificio, razón por la cual no se contestaban este lunes llamadas telefónicas.

Las primeras columnas en llegar fueron las de las organizaciones sociales, como Barrios de Pie y el Movimiento Evita, entre otras agrupaciones tradicionalmente conocidos como "piqueteros".



También se destacaron las columnas sindicales correspondientes CETERA, CTA, Suteba, con orquestas y batucadas, mientras que tampoco faltaron las banderas de Bolivia ni los ciudadanos vestidos con la indumentaria indígena tradicional.