Laurel Griggs murió el 5 de noviembre, aunque las circunstancias que rodearon su muerte no fueron proporcionadas inicialmente, según un obituario publicado en la web Dignity Memorial.

A pesar de su corta edad, la pequeña actriz ya había participado en producciones de gran éxito en Hollywood, como la película Café Society (2016), dirigida por Woody Allen y protagonizada por Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell y Blake Lively.

La familia reveló este domingo al diario estadounidense The New York Post que Griggs falleció tras sufrir un ataque de asma masivo. La adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital Mount Sinai, donde los médicos intentaron reanimarla.

Laura Griggs en uno de los sets de grabación en Hollywood.

“Es con gran tristeza que tengo que compartir que mi nieta hermosa y talentosa, Laurel Griggs, falleció repentinamente de un ataque masivo de asma. Los médicos trataron de salvarla, pero ahora está con los ángeles”, dijo el abuelo de la niña, David Rivlin, en un mensaje de Facebook. “El mundo perdió a una verdadera princesa. Actuar fue un sueño de la infancia hecho realidad y tenía grandes planes para el futuro”.

Además de su paso por Broadway, la pequeña actriz apareció en numerosas ocasiones en Saturday Night Live (SNL) o en la serie de animación para Nickelodeon Bubble Guppies.

Laurel en la puerta de los estudios NBC en Nueva York donde grabó un especial de SNL.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Griggs, la cuenta de Twitter de Young Broadway compartió un sentido homenaje a la estrella en ascenso. “Nos entristece compartir que Laurel Griggs falleció esta semana a la edad de 13 años”, escribieron. “Laurel era una joven brillante que apareció en Broadway en Cat on a Hot Tin Roof y Once. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos en este momento difícil".

We're remembering Laurel Griggs through photos and videos of her incredible career. Learn more about how you can honor her memory here: https://t.co/wIWatwMeIE pic.twitter.com/7VCU2qz0YO