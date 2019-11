Jeanine Añez llora en medio de una entrevista.

La segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez (UD), aseguró que está dispuesta a asumir la Presidencia del Estado después de la dimisión de Evo Morales con el "único objetivo de convocar a elecciones".

Por estas horas, Bolivia se encuentra en vacío de poder y sin que la Asamblea aún haya tratado la renuncia de Morales.

“Es para dar una certidumbre al país. Si yo tengo el acompañamiento para que no pase este vandalismo, no más muertes, mujeres violadas... Creo que los bolivianos no merecemos esto y es urgente que le demos una certidumbre a la gente. por lo tanto, si hay el acompañamiento de las organizaciones civiles yo voy a asumir. Pero si se decide otra vía u otro camino, yo lo voy a aceptar”. Con la voz entrecortada por las lágrimas, la senadora de la Unidad Demócrata (UD) Jeanine Añez, se presentó ante la prensa esta mañana y confirmó que podría liderar el período de transición que se impone en el país tras la renuncia de Evo Morales.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

“Lo que yo quiero es aportar, es darle una solución a esta situación tan horrible que estamos viviendo”, continuó Áñez, quien se apresuró a advertir: “Que quede bien claro que esto es una transición, es solamente para llamar a elecciones y que sean transparentes como el pueblo boliviano lo quiere”. Fue tajante al decir que “no queremos fraude, no queremos incertidumbre”, y que su gestión buscará una salida a través de los comicios.

Sobre el gobierno de Evo Morales, dijo lo siguiente: “No podemos decir que estábamos en democracia. No se puede hablar de democracia cuando hay perseguidos políticos, cuando hay exiliados políticos, cuando la institucionalidad democrática es inexistente, cuando no se respeta la Constitución”, sentenció.