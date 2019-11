El cantante Axel

Axel (42) cerró la última noche de la Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo, Entre Ríos este domingo, y fue ocasión ante miles de personas que decidió hablar de las denuncias por abuso sexual en su contra.

El cantante rompió el silencio luego de varias semanas. Tras las declaraciones de muchas figuras del ambiente aconsejándole que aclarara su postura, el vocalista le habló a sus fans antes de entonar las primeras estrofas de Afinidad, la canción que eligió para abrir el show.

Axel expresó: "Esta noche es muy especial para mí por muchísimas razones. Hoy les agradezco a todos y a todas desde lo más profundo de mi corazón por permitirme ser parte de su fiesta acá en su casa. Gracias por su esfuerzo y por su confianza. Hoy los quiero invitar a que nada ni nadie nos robe la felicidad, la alegría, las ganas y los derechos a disfrutar esta fiesta tan linda".

"Como bien saben mi familia, mi equipo y principalmente yo tuvimos que vivir un momento muy triste y sumamente duro, doloroso", dijo además. Y con su voz casi quebrada, el músico expresó: "Estamos contando los minutos para que toda la verdad salga a la luz, y tenemos plena confianza en la Justicia y en sus tiempos para que la verdad prevalezca. Y cuando sea así, sabremos que en la unión está la fuerza, pero en la unión que busca la verdad y la Justicia verdadera".

"Por esta noche les voy a estar eternamente agradecidos. Quedarán en mi memoria por siempre. Gracias por su amor, por su presencia, por su entrega y su confianza. En mi corazón sé que esta noche en Crespo, Entre Ríos, voy a dar el concierto más importante en mis 20 años de carrera. Gracias por confiar y creer en mí y en mi música", cerró.

GENTILEZA CANAL 6 ENTRE RÍOS TV

Luego de la polémica que se desató por un gesto de Tini Stoessel (22) durante un festival en Madrid, España, a fines de octubre (que pareciera correr su mano de su hombro), Axel fue denunciado por abuso sexual simple.

José D’Antona, el abogado de la supuesta víctima, una joven de Río Negro que al momento del hecho denunciado era menor de edad, dijo que su clienta "estaba con miedo al escrache, al escarnio público".

"Estaba en el lugar donde ella trabaja y en ese contexto sucedieron los hechos. No fue en el momento puntual del recital. (Ella) No era parte del sonido, de la técnica, bailarinas, ni nada relacionado al staff", dijo el letrado al aire de Intrusos.