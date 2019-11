Nicole Neumann reivindicó su soltería y remarcó que está enfocada únicamente en su familia y carrera profesional. Es por eso que bajó el tono de la conversación sobre su ex y ahora habla desde otra perspectiva.

"¿Por qué la gente cree que si uno no esta con un hombre al lado está triste? Eso es bastante machista. Yo, en todo este tiempo, trabajé esto de aprender a estar bien conmigo misma, que es algo que necesitaba para encarar una relación desde otro punto. Es importante aprender a estar solo y no prenderse en lo primero que se te cruza en el camino. Porque me ha pasado. Es lindo estar acompañado, pero hoy tengo tres hijas, mucho trabajo y no quiero perder mi tiempo. Mi tiempo vale oro, valoralo", comenzó diciendo en una entrevista radial.

Además, Nicole contó que se volvió más "exigente" y que no está dispuesta a comenzar a salir con alguien que irrumpa en su vida con problemas, idas y vueltas y, dudas. "Cuando uno esta bien con uno mismo, está centrado, te das cuenta lo que valés y hay un montón de cosas que no permitís... Hoy estoy plantada en un lugar en el que estoy más exigente, si no cumplís todo esto, ni vengas. Porque yo soy una persona muy pasional, voy con todo, te doy todo. Entonces, si no brindás lo mismo, quedate en tu casa. Tengo una vida muy ocupada, no tengo ganas de perder el tiempo, ni tengo ganas de que alguien venga a alterar mi paz, mi estabilidad".

Ver esta publicación en Instagram Hola bb Una publicación compartida de Nicole Neumann (@nikitaneumannoficial) el 7 Nov, 2019 a las 10:07 PST

Nicole prefiere mantenerse lejos de las relaciones casuales. Al menos, hasta que sienta una conexión real con un hombre. "En esto del amor propio, la paz y la estabilidad, me encuentro en un momento en el que valoro otro tipo de conexiones, lo sexual no me deja nada, tiene que haber otras cosas. No sé si es porque tengo otra edad. Prefiero el celibato por un tiempo prudente".