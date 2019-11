Barras de Chacarita detenidos

Casi 100 hinchas de Chacarita fueron detenidos en la previa del partido con Tigre, luego de que se enfrentaran dos facciones de la barra en los alrededores del estadio.

El primer cruce entre los bandos de la hinchada se produjo en la esquina de Berutti y Mitre de San Martín, frente al estadio. Producto de esto, 14 hinchas -12 hombres y dos mujeres- fueron demorados por resistencia a la autoridad y violación de la ley 11.929 (del Deporte).

El hecho ocurrió cuando los hinchas comenzaron a dispararse con armas de fuego y a tirarse objetos contundentes. Los policías dispersaron a los hinchas y demoraron a 14 de ellos.

Además, 84 simpatizantes de Chacarita quedaron detenidos cuando minutos antes del final del primer del partido intentaron entrar a la cancha sin entradas. La policía les impidió el acceso, por lo que los hinchas les tiraron, nuevamente, con objetos contundentes.