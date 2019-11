Demoras en Ezeiza y Aeroparque

Los aeropuertos Jorge Newbery y el de Ezeiza se encontraban esta mañana con demoras en sus vuelos por asambleas de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), que lidera Ricardo Cirielli.

Por ahora entre Ezeiza y Aeroparque la medida está afectado a más de 50 vuelos, que están demorados pero que de persistir la medida podrían comenzar las cancelaciones.

Your browser does not support the video element.

La protesta de APTA está afectando a los vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral.

Noticias relacionadas

La situación afecta a 6500 pasajeros.