Crisis en Bolivia, Radio Latina, REUTERS

Mauricio Noya, periodista de Cochabamba, habló con Ari Paluch en El Exprimidor de Radio Latina (FM 101.1) en medio de la crisis institucional que vive en Bolivia.

“La ciudad de Cochabamba amaneció con un gran despliegue de seguridad combinado entre la Policía y las Fuerzas Armadas. Recordemos también que en la jornada pasada se han registrado hechos extremadamente vandálicos por grupos radicales que han salido a las calles a saquear, incendiar, principalmente puntos policiales tanto en el Alto como en Cochabamba”, expresó el periodista.

“Evo Morales no tenía ninguna restricción para salir del país y pienso que, en el lugar donde se encontraba, no corría ningún tipo de peligro porque se encontraba en el Trópico de Cochabamba, donde es difícil ingresar”, comentó.

“En Bolivia, es necesario completar el 50% más 1 para dar quorum. Esto sería en La Paz y se reúnen para aprobar la renuncia de Evo Morales. Se habló de trasladarlo a Sucre pero creo que las condiciones podrían estar dadas en la capital. No creo que representen a una gran parte de la población pese a que hicieron un gran ataque vandálico en las últimas horas”, cerró.