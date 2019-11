Corte de tránsito en el centro porteño por reclamo de piqueteros

Manifestantes del Polo Obrero y Barrios de Pie se concentran en las inmediaciones del Obelisco en reclamo de un bono de emergencia para fin de año y que se regularice la entrega de alimentos en comedores, entre otros pedidos.

Entre los reclamos piden "un bono de emergencia que no puede ser de menos de 4000 pesos para jubilados, planes sociales y AUH", que "se regularice la entrega de alimentos a los comedores populares con el aumento del 50% que detemina la ley", programas para las familias de desocupados y un aumento "igual a la inflación para jubilaciones mínimas, planes sociales y AUH".

"Marchamos en todo el país para reclamar que pare el ataque a los trabajadores y se atiendan estos elementales reclamos. Las centrales sindicales deben dejar de lado sus especulaciones políticas y apoyar estos reclamos", sostuvo el Polo Obrero.

En ese marco, dijeron que "al contrario de lo que sostienen los millonarios de la CGT, las organizaciones piqueteras si creemos que hay que reclamar un bono de fin de año para paliar las elementales necesidades de las familias obreras, que llegan a fin de año con una perdida de su poder adquisitivo de ente el 30 y el 40 %".

Desde esa organización social, no sólo reclaman estas consignas al presidente Macri sino también al mandatario electo, Alberto Fernández, que asumirá el próximo 10 de diciembre.