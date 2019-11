Demoras en vuelos en Ezeiza y Aeroparque, NA

Más de 200 vuelos de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral sufrieron demoras o cancelaciones, lo cual afectó a más de 15 mil pasajeros, a raíz de las asambleas realizadas por el gremio de los técnicos.

La medida de fuerza fue convocada por la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y generó inconvenientes en los vuelos que debían partir de los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque.

La compañía de bandera informó oficialmente que los vuelos cancelados fueron 121, y además otros 89 tuvieron demoras en las partidas.

Según la empresa, los inconvenientes fueron producto de "una medida de fuerza llevada adelante por el gremio de personal técnico" y señaló que desde las 6:00 el sindicato "impidió organizar el reemplazo de un radio operador que está con licencia médica desde el 21 de octubre pasado". Explicó que la medida se mantuvo durante 8 horas, hasta las 14:00 y que debieron cancelarse 121 vuelos, de los 312 que la empresa tenía programados.

Sin embargo, los inconvenientes continuaron durante toda la tarde principalmente en Aeroparque donde se concentró la mayor cantidad de vuelos cancelados de la compañía.

Según precisó la empresa, "en lo que va de 2019, Aerolíneas enfrentó 16 medidas de fuerza, que afectaron a más de 175.000 pasajeros".

Dijo que los pasajeros afectados fueron reubicados en otros vuelos a lo largo de la jornada y que otros harán los viajes en días siguientes.

"Los pasajeros podrán cambiar en el término de los próximos 15 días sin cargo sus pasajes para el mismo destino o solicitar la devolución del monto sin costo alguno", comunicó la empresa.