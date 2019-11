Demoras en vuelos en Ezeiza y Aeroparque

Los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque registran demoras y cancelaciones en los vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral y desde la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) desmintieron que se trate de una asambleas del personal de su sindicato.

Una de las afectadas habló con Canal 26 y expresó que nadie le informó cuándo iba a volar: “Tenía que salir a las 6.25 a Jujuy y lo cancelaron. Ahora hay una posibilidad de que salga uno a Salta a las 14.35 pero estoy en una lista de espera y nadie me puede decir si voy a tener lugar. Además, ese vuelo ya está figurando como demorado y ya no sé qué hacer”.

Las respuesta a la mujer fueron que, si volaba a Salta, ella misma debía costear los gastos del traslado a su destino. Y no solo eso, sino que nadie se hizo cargo de los gastos de desayuno y almuerzo de los pasajeros varados.

“Iba por trabajo. Encima me estoy perdiendo un congreso que se está desarrollando por estos momentos”, cerró una de las afectadas.

En ese sentido, el titular de APTA, Ricardo Cirielli, afirmó que "no hay estado de asamblea ni medidas de fuerza" del gremio que conduce.

"Los vuelos no salieron por la ausencia del personal técnico especializado", agregó el titular de APTA, dejando claro que la situación se puede llegar a prolongar hasta las 14 horas.

"Lo que está pasando es exclusiva responsabilidad de la Gerencia de Operaciones. Falta una persona clave y la gerencia lo sabía, pero no tomó los recaudos para que se cubra el puesto en este turno", sentenció.

En tanto, desde Aerolíneas Argentinas se informó que hay 53 vuelos cancelados, entre Aeroparque y Ezeiza, que podría llegar a 60 en los próximos minutos, afectado a 6.500 pasajeros.