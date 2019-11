Nueva jornada de violencia en Chile, REUTERS

Chile atravesaba hoy por una jornada de huelga general convocada por la Mesa de Unidad Social.

El reclamo consiste en la posibilidad de crear cabildos ciudadanos que gesten una Asamblea Constituyente para dar por tierra con el ordenamiento legal socio político actual y además pide reivindicaciones de carácter social.

"La Huelga General se ha consolidado como una expresión del Movimiento Sindical Público y Privado, en unidad con el movimiento social, para profundizar la demanda de transformaciones estructurales y Asamblea Constituyente", reza el instructivo de Huelga General publicado por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Chile (ANEF).

Asimismo, el órgano de defensa social anunció que esta medida de protesta obedece a la necesidad que impera en Chile por lo que han denominado "la conquista de los derechos sociales".

Las movilizaciones que acompañaron este inicio de la huelga general comenzaron a partir de las 11:00, en la Plaza Baquedano de Santiago.

En las demás ciudades del país, los sindicatos y otras organizaciones se reunieron en las principales plazas de cada localidad.

Todos los sectores comprometidos con la paralización general en Chile, se plegaron al petitorio de una nueva Constitución Política que permita la transición a la mejora de los trabajadores y la colectividad en general.

"No vamos a trabajar, no enviar los niños al colegio, no realizar trámites bancarios", fueron algunas de las consignas que sustentaron en las redes sociales el llamado a huelga general.

En simultáneo con la huelga, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados de Chile aprobó un plebiscito para consultar al pueblo y ratificar la gestación de una nueva Constitución.