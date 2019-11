Un delincuente fue abatido por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tras una intensa persecución ocurrida esta mañana en el barrio porteño de Boedo.



Tres sospechosos que intentaron huir de la Policía impactaron contra un auto estacionado. Uno de ellos murió y los otros dos fueron detenidos.



Tres hombres intentaron sustraer las pertenencias a un transeúnte y luego fugaron ante la voz de alto de un policía.

Los ladrones huyeron en un Chevrolet Corsa, intentaron atropellar al efectivo policial, quien realizo tres disparos contra el rodado con el objeto de salvaguardar su vida.



Los agresores continuaron la fuga y al llegar a la intersección de José Mármol y Salcedo chocaron con un auto particular que estaba estacionado. El conductor del vehículo en fuga quedó inconsciente. El SAME constató su deceso tiempo después, en tanto que los otros dos individuos, de 26 y 24 años, fueron detenidos por las motos de la Comisaría Vecinal 5B.

En el lugar se secuestraron servidas y en el interior del vehículo un proyectil, un Iphone y dinero.

Como parte de la investigación se realizó un dermotest a todos los involucrados y en un cantero próximo al lugar del hecho encontraron un revólver marca Smith Wesson, calibre .38 con tres proyectiles en el tambor siendo uno de ellos percutado.