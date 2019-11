Roger Waters, quien dejó en claro su postura frente a la sensible situación que atraviesa Bolivia, realizó un video con un contundente mensaje.

"Evo, si ves esto, espero que tu exilio sea corto, porque tu gente te necesita, necesita un líder como vos", arranca diciendo Waters en un video dirigido al ex presidente de Bolivia, que fue difundido por el medio La Garganta Poderosa a través de sus redes sociales.

"No solo has sido el primer presidente indígena en toda Latinoamérica, has realizado un trabajo maravilloso, sacando a tanta gente de la pobreza, dándole valor y revalorizando nuestro sentido de la dignidad. Llevaste la democracia hasta cada rincón de tu tierra y por eso mismo ahora intentan despojar a tu pueblo, por avaricia", aseguró el cofundador de Pink Floyd.

El legendario músico británico manifestó también en su video: "Fuerzas, Evo, hoy el mundo, la verdad y la historia están de tu lado, esperando que puedas volver cuanto antes a tu casa, a tu amada Bolivia. No dudo que será lo mejor para tu gente y para vos, por supuesto, pero también para todos nosotros. Y no, yo no soy un hombre religioso, pero si lo fuera, ya estaría rezando para que todo eso sucediera".

Por último, Rogers le dio todo su apoyo: "Donde quiera que estés, mi corazón estará contigo, así como también millones de corazones de millones de personas alrededor del mundo que creemos en los Derechos Humanos, en la democracia, en la igualdad y en la libertad de los pueblos, con la misma fuerza que rechazamos el terror, el fascismo y el totalitarismo, que es donde ha caído Bolivia este fin de semana", continuó Waters.