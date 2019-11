Un dictamen de un miembro del Consejo de la Magistratura determinó que no se configuran elementos suficientes para concluir que tienen asidero acusaciones contra el juez Rodolfo Canicoba Corral, titular del juzgado federal N°6 de la Ciudad de Buenos Aires.

El expediente evaluó una serie de presentaciones en contra del magistrado y determinó que no “se encuentra reproche alguno”. Uno de sus impulsores es el ex titular del sindicato de Obreros Marítimos (SOMU) Omar “Caballo” Suárez, quién está en prisión desde septiembre de 2016 -ahora, no obstante con arresto domiciliario- como consecuencia de una orden dictada por el mismo juez, quien lo procesó por el delito de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Esa causa ya se encuentra en la etapa de juicio oral. Pero además, Canicoba Corral lo llamó a indagatoria a finales de octubre en el marco de otra investigación, en la que se encuentra acusado de lavado de dinero. Más precisamente, de haberse quedado con dinero del sindicato que lideraba -y del que fue desplazado en febrero de 2016- a través de empresas controladas por gente de su entorno.

El dictamen desestima otras dos acusaciones luego de considerar que no se configuran los elementos necesarios para determinar que el expediente debe proseguir. Y Canicoba Corral, por su parte, presentó un descargo espontáneo que fue sumado a la prueba considerada.



Canicoba Corral se encuentra al frente de distintas investigaciones como el atentado a la AMIA; y una causa destinada a esclarecer si funcionarios allegados a la diputada Elisa Carrió ingresaron al sistema interno de la AFIP para buscar información sobre jueces, gobernadores, legisladores, ministros y hombres y mujeres de los medios de comunicación sin requerimiento judicial.