El reconocido periodista peruano Jaime Bayly afirmó que en Bolivia no se produjo un golpe de Estado ya que fue “la caída de un dictador” y el país “recuperó sus libertades”. A su vez, lanzó una dura acusación: “Evo Morales le venía cocaína al Cartel de Sinaloa, como en los ’80 le vendía a Pablo Escobar. Es el socio de ‘El Chapo’ Guzmán”.

Desde Miami, Estados Unidos, a través de su programa “Bayly”, que se emite internacionalmente por el canal NTN24, el escritor y conductor se refirió a la crisis institucional que atraviesa la nación del Altiplano y apuntó contra el ahora expresidente. “La caída de un dictador nunca es un golpe de Estado. Hay gente obtusa, tonta o de izquierda que quiere implantar que sí”, afirmó.

“Cuando el país recupera sus libertades y recupera su democracia, no puede hablarse de golpe de Estado. Pero la izquierda es incidiosa y envenenada, y sugiere que se trató de ello porque Williams Kaliman le sugirió renunciar a Morales. Se ha diferenciado de los generales genocidas bolivianos”, manifestó.

Todos renunciaron, fue una desbandada. Entonces ello, representantes de un político tramposo que ya se había hecho reelegir fraudulentamente dos veces, se escondieron”, agregó.



“Morales le vendía cocaína a los mexicanos, principalmente al Cartel de Sinaloa, cuyos aviones aterrizaban en los aeropuertos clandestinos que construyó. Ha obtenido miles de millones vendiendo droga como en los ’80, cuando le vendía a Pablo Escobar”, expresó.

Así, enfatizó que el ex jefe de Estado “es el socio de ‘El Chapo’ Guzmán’” y que ese dinero permitió el avance económico de Bolivia. Detallando su acusación, explicó: “El sembradío de coca se ha multiplicado por diez y luego por 15 desde que asumió en el poder en 2006. El 94% de toda la coca que se sembraba, se procesaba y convertía en cocaína en laboratorios que Evo mandó construir".