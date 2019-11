Óscar González Oro está en pareja con Guillermo Salvador D’Anna desde hace tres semanas. Los primeros indicios de este romance surgieron hace unos días cuando el conductor del ciclo Negro y Regreso de Radio 10 publicó unas fotografías junto al nutricionista en su cuenta oficial de Instagram.

“Estamos saliendo con Guille, estamos bien y contentos los dos hace un mes. Estamos empezando un camino juntos, como dije el otro día. Nos gusta, nos alegra y nos hace bien. Es buen compañero y yo también lo soy”, confirmó el reconocido locutor.

El locutor dio a conocer la noticia a través de Instagram cuando publicó una emotiva frase: “El alma suele saber qué hacer para sanarse, el desafío es silenciar a la mente”. Y luego, hizo un extenso mensaje sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta dolorosa decisión.

Ver esta publicación en Instagram Hasta mañana!!!! Empezamos una nueva semana juntos!!! @guillesalvaok Una publicación compartida de Negro Oro (@oscar_gonzalezoro) el 10 Nov, 2019 a las 4:50 PST

“Mi alma no sabe qué carajo hacer… y mi mente me sigue gritando. ¡Se termina una de las etapas más bellas de mi vida! Conocí una vez más la felicidad, disfruté cada momento vivido a su lado. Amé. Y mucho. Me equivoqué. Nos equivocamos. Nos amamos cada uno a su manera. No fue para nada poco. Somos y seremos buena gente. Nos merecemos estar bien y ser felices, juntos o separados”, escribió en la red social.