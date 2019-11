Incendios forestales en Sídney. CANAL 26

El cambio climático sigue siendo uno de los temas que más preocupación genera en la población mundial y varias de las consecuencias se puede observar en los últimos hechos que sacuden a países como Australia, Inglaterra e Italia. Los detalles en el bloque de noticias internacionales presentado en CANAL 26.

INCENDIOS FORESTALES EN SÍDNEY



Los incendios forestales que se propagan por toda la región oriental de Australia han dejado ya tres muertos, cuatro desaparecidos y han destruido al menos 150 casas, dijeron las autoridades el sábado.

Noticias relacionadas

El Servicio Rural de Bomberos de Nueva Gales del Sur (NSW RFS, por sus siglas en inglés) confirmó que dos personas perdieron la vida en un incendio cerca de Glen Innes, a más de 550 kilómetros al norte de Sídney.

Los bomberos de Queensland han ordenado a los residentes de localidades como Noosa North Shore, Woodgate o Kinkuna, al norte de Brisbane, que abandonen el área por la cercanía de los incendios.

Un helicóptero se estrelló mientras ayudaba en las tareas de extinción en la localidad de Pechey, a unos 150 kilómetros al oeste de la ciudad de Brisbane, aunque el piloto sobrevivió al accidente.

Esta es una de las peores temporadas de incendios forestales de Australia, ya que ha empezado antes incluso del inicio del verano en el hemisferio sur, con partes del país ya paralizadas por una grave sequía.

Your browser does not support the video element.

VENECIA BAJO AGUA



El alcalde dijo que la ciudad es una zona de desastre, luego de que la segunda mayor marea alta que la urbe haya registrado la anegó durante la noche, inundando su histórica basílica y dejando muchas plazas y calles bajo una gran cantidad de agua.



Autoridades de la ciudad dijeron que la marea alcanzó un máximo de 187 centímetros a las 2150 GMT del martes, muy cerca del récord de 194 centímetros que registró en 1966.

Imágenes tomadas durante la noche mostraban un torrente de agua impulsado por fuertes vientos que atravesaba el centro de la ciudad y el gobernador de la región de Véneto, Luca Zaia, describió la escena como "devastación apocalíptica".

Your browser does not support the video element.

INUNDACIONES EN INGLATERRA



Los equipos de rescate se han tendido que emplear a fondo para rescatar a numerosas personas que se han quedado aisladas. Desde el aire se aprecian barrios enteros completamente inundados.

Hay otras complicaciones como las pérdidas millonarias, el gobierno se ha reunido y el Primer Ministro Boris Johnson adelantó que se invertirá 2.600 millones de libras para comenzar con las obras de restauración. A los residentes se les aconsejó evacuar la zona ante el peligro por nuevas lluvias.

La ciudad de Sheffield fue una de las más afectadas y multitud de gente se quedó atrapada dentro de un centro comercial. Además, las carreteras y las vías ferroviarias quedaron totalmente inservibles.