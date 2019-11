Asesinato de empresario español, estaba atado de pies y manos con cables y precintos

Se conocieron más detalles del crimen del empresario español de 83 años que murió estrangulado en su casa del barrio porteño de Barracas. Estaba atado de pies y manos con cables y precintos y había manchas de sangre en la pared del baño y lavatorio.

La primera persona que lo encuentra es su prima de unos 70 años, que intentó comunicarse con él telefónicamente y no pudo. Después, una persona con acceso abrió para que ella pueda ingresar al lugar. Se encontró con manchas de sangre secas. El hombre murió estrangulado y tenía los pantalones bajos. Se cree que puedan haberlo abordado en el baño.

Se confirmó que por ahora no se encontró lo que había cobrado en efectivo: unos 120 mil pesos de lo que sería del alquiler de un galpón. Había cobrado los 4 años completos de ese alquiler y es el dinero que habría tenido en su casa de Barracas.

El hombre tenía un segundo galpón que manejaba con otras dos sobrinas. Pero sobre ese dato no se sabe nada más.

Hasta el momento, la policía sospecha de un robo porque el hombre había cobrado el dinero de uno de sus alquileres. Y sigue de cerca la investigación tras la brutalidad del crimen. Hasta ahora no hay sospechosos.