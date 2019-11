Evo Morales desde México, REUTERS

A través de una conferencia de prensa desde México, el presidente renunciante de Bolivia, Evo Morales aseguró que "el Golpe de Estado fue el día 21" en su visión sobre lo ocurrido en su país en las últimas semanas en medio de la crisis boliviana.

Evo aseguró que "están incendiando el país" y remarcó que "al pueblo no se lo para con balas".

Evo Morales denunció además a la Organización de los Estados Americanos (OEA) por estar “al servicio” del “imperio norteamericano” y facilitar la crisis en Bolivia tras denunciar irregularidades en los comicios del 20 de octubre.

“La OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos y menos de los movimientos sociales, está al servicio del imperio norteamericano”, dijo Morales en su primera rueda de prensa desde México, donde vive desde este martes en condición de asilado, tras renunciar a la Presidencia el pasado domingo.

"Hemos convocado al diálogo. Incluso aceptamos desconocer el resultado cuando ganamos en primera vuelta", dijo Morales.

Por otro lado, añadió que la falla mecánica que tuvo el helicóptero en el que viajaba a principios de noviembre "no fue casual". "Quiero que se investigue", afirmó.

Como ya dijo el martes tras llegada al aeropuerto de México, el político destacó que su gran delito "es ser indígena". "No podía entender cómo mis comandantes pudieron tener esa deslealtad. Eso confirma que mi gran delito es ser indígena", subrayó. Además les pidió que "no se manchen con la sangre del pueblo", agregó.