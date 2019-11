Aumento de la nafta, CANAL 26

Canal 26 se hizo presente en una estación de servicio del centro poteño, donde este jueves se termina el congelamiento y aumentarán los precios del combustible en un promedio de entre 5% y 6%.

Se estima que el litro de nafta premium superará los 62 pesos y los conductores de automóviles ya comienzan a quejarse por esta nueva suba.

Con un constante ingreso a la estación de servicio, Canal 26 habló con la gente, que expresó su opinión al respecto: “Estoy al tanto del aumento del combustible. Igualmente, vine hoy porque no tenía más nafta. El auto lo uso par ir a trabajar y a la facultad y la verdad que me afecta bastante porque es mucho lo que se gasta por día. En el último tiempo, cambié algunas conductas con respecto al auto: por ejemplo, antes podía venir sola y ahora intento compartir el viaje con otro compañero”.

Además, se espera un nuevo aumento para el mes de diciembre, por lo que en las Fiestas, las naftas tendrían una nueva suba y es incierto el precio para el inicio del nuevo año.