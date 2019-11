Precios de vacaciones en Argentina y Brasil, CANAL 26

Las vacaciones ya empiezan a ser tema para muchos argentinos y Canal 26 te trae alternativas de precios para elegir en familia.

La fuerte devaluación del peso y la incertidumbre sobre el valor futuro del dólar alejó la posibilidad de elegir para más familias argentinas playas extranjeras para este verano.

Este verano, una familia tipo (dos adultos y dos menores) puede tomarse una semana de vacaciones en Mar del Plata con $ 33.800 (cifra que incluye traslado y hospedaje), viajando cinco horas en auto desde la ciudad de Buenos Aires. En cambio, para ir a Camboriú necesita el doble: $ 70.200 entre estadía y traslado en auto, viajando un día entero.

Noticias relacionadas

Además, alquilar un inmueble una semana para la misma familia promedia en enero $ 24.500 en Villa Carlos Paz (Córdoba), $ 28.700 en Mar del Plata y $ 49.700 en Camboriú.

Your browser does not support the video element.

Pero los costos finales varían mucho en virtud del medio de transporte elegido (auto, micro o avión). Según Alquilerargentina.com, el 80% de las familias argentinas suele elegir el auto a la hora de irse de vacaciones.

Desde Buenos Aires, ir a Villa Carlos Paz cuesta $ 9100 en auto, $ 8300 en micro y $ 9200 en avión; por la baja de precios en vuelos de cabotaje y la distancia, conviene ir en avión.

En cambio, a Mar del Plata cuesta $ 5100 en auto, $ 10.300 en micro y $ 17.200 en avión; es más conveniente el auto, al igual que a Camboriú: $ 20.500 en un vehículo propio, $ 57.900 en micro y $ 115.100, en virtud del peso del dólar, ya que las tarifas aéreas no volvieron a bajar en la divisa norteamericana tras la última fuerte devaluación de agosto, tras las elecciones PASO, y suelen ser altas en plena temporada.

Así, a precios finales, con alojamiento y traslado, una semana en Villa Carlos Paz cuesta $ 33.600 en auto, $ 32.800 en micro y $ 33.700 en avión. A Mar del Plata: $ 33.800 (auto), $ 39.000 (micro) y $ 45.900 (avión) y a Camboriú $ 70.200, $ 107.600 y 164.800, en ese orden.