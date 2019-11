Carpa asiática

Un pez con rostro humano, que fue captado por las cámaras de un turista en un lago de China durante una excursión, se hizo viral en las redes sociales.

“Mira, el pez se convirtió en un hada, tiene un rostro humano que da miedo”, detalla la descripción del autor del video, que tiene miles de visitas.

La publicación causó diferentes reacciones entre los que vieron las imágenes, pero los expertos aseguraron que solo se trataba de una especie de pez carpa.

El animal en cuestión es una carpa asiática, una especie que suele presentar este tipo de manchas.

En 2010, el diario Daily Mail contó la historia de un británico que aseguró que una carpa que había comprado cinco meses antes había comenzado a desarrollar rasgos faciales similares a las de una persona.

Lo cierto es que, efectivamente este extraño pez tiene facciones muy parecidas a las de una persona, desde la nariz, hasta los ojos, e incluso tiene algo que podría interpretarse como las cejas.

La carpa común o carpa europea o simplemente carpa es un pez de agua dulce, emparentado con la carpa dorada, con la cual puede incluso tener descendencia híbrida.