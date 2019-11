Chile, fuego, corridas, piedras y gases lacrimógenos en protesta en Santiago, REUTERS

Una nueva jornada de protestas y destrozos se desata en las calles de Chile. Las fuerzas de seguridad avanzan contra los manifestantes con camiones hidrantes intentando contener los desmanes y destrozos en Santiago.

Tras 26 días de protestas y destrozos, el presidente trasandino, Sebastián Piñera, hizo un llamado a todos sus compatriotas para "unir voluntades para lograr un acuerdo por la paz, por la justicia y por una nueva constitución para Chile". Pero mientras tanto, las manifestaciones en las calles no cesan y se viven horas de extrema tensión.

La violencia y destrucción se adueñó de las calles, REUTERS

En un discurso pronunciado desde la Casa de la Moneda, el mandatario chileno propuso que exista una clara participación ciudadana para la realización de un "plebiscito ratificatorio para que los ciudadanos no solo participen en su elaboración, sino que tengan la última palabra en el pacto social que Chile necesita".

Pidió por otra parte, condenar todos los hechos de violencia, al tiempo que advirtió que "no se tolerará ninguna violación de los derechos humanos".

En ese marco, impulsó además un acuerdo con la Justicia para generar una agenda social que derive en "un Chile con mayor igualdad de oportunidades y privilegios", una de las principales quejas de los manifestantes.

Además, "para fortalecer la indispensable labor que deben cumplir carabineros y la policía hemos decidido abrir la posibilidad de reintegración a carabineros y a la policía de investigaciones de todas aquellas personas que hayan tenido un retiro reciente y un servicio destacado".

El anuncio busca "aumentar la capacidad y la eficacia de nuestras fuerzas del orden y seguridad", anunció.