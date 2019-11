Mujer de El Alto en marchas en Bolivia, CANAL 26

En medio de las manifestaciones en La Paz, una mujer expresó su desgarrador testimonio y conmovió a todos con sus palabras.

En una mezcla del idioma castellano con el dialecto aymara, la mujer gritó ante las cámaras de la televisión internacional que se encuentra en Bolivia y su imagen recorrió el mundo.

“Aquí muero, por mi patria voy a morir. Yo muero por Bolivia. Yo muero aquí, mátenme. Vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias. En Alto somos de pie, no de rodillas. Nosotros somos el Alto, somos aimara quechua”, fueron sus palabras.

La chola del Alto marcó su posición ante la presencia de Policías locales que pedían la descongestión de una de las zonas más calientes de la capital boliviana.