Felipe Sola en sesión especial por Bolivia, Captura de Youtube

El diputado nacional Felipe Solá, miembro informante del proyecto de declaración de la oposición, afirmó que "en Bolivia hubo un golpe de Estado" y argumentó que Evo Morales presentó su dimisión "con un revólver en la cabeza".

"Hubo un golpe de Estado. Está claro que se quebró el Estado de Derecho", aseveró el jefe de la bancada de Red por Argentina durante la sesión especial que convocó la oposición para declarar el repudio institucional de la Cámara baja por la ruptura del orden democrático en el país vecino.

Your browser does not support the video element.

Solá consideró que la renuncia de Morales se dio condicionada por "circunstancias físicas y no políticas", ya que "su vida estaba en peligro", así como la de partidarios de su partido político, ya que había una situación de "zona liberada" por las fuerzas policiales y armadas, por las cuales el mandatario, "sin mando" y "absolutamente desguarnecido", debió ocultarse y luego exiliarse.

Noticias relacionadas

"Morales convocó a elecciones corrigiendo seguramente errores previos. Pero los errores y los éxitos se pagan en las urnas y no en los estrados de la OEA", enfatizó.

El diputado peronista, que suena como probable canciller del futuro gobierno del Frente de Todos, llamó a "dejar atrás toda grieta", al margen de las críticas o elogios a Morales, y a colaborar para que Bolivia se encamine en un proceso democrático, con "elecciones transparentes, sin proscripción de nadie y de ningún partido".