Aumento combustibles, NA

El congelamiento de combustibles dispuesto temporalmente por el Gobierno finalizó hoy y llegaron los aumentos, que rondan entre el 4 y el 6 por ciento y en diciembre volverán a subir.



El presidente de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA), Vicente Impieri, señaló este miércoles que "los análisis técnicos de las petroleras" indican que "los valores reales deberían estar en 17 y 18 por ciento" por encima de los actuales.



En diálogo con A24, subrayó que los incrementos se concretarán de "forma gradual" y puntualizó que las empresas petroleras llevan a cabo negociaciones "para que ver en cuánto tramos" se aplicará la suba y evitar así "tanto impacto".



Las declaraciones fueron realizadas a pocas horas de que termine el congelamiento de combustibles por 90 días en el marco de un paquete de iniciativas de la administración de Mauricio Macri tras la fuerte suba del dólar.



Se trata del final de la vigencia del decreto 566/2019 del 15 del agosto pasado puesto en marcha para moderar el impacto de la devaluación en el poder adquisitivo de los asalariados.

Como es habitual, en el rubro esperan que YPF dé el primer paso para actualizar los valores en un contexto en el que el mercado se encuentra liberado y toma como referencia la cotización del dólar y el precio del barril de crudo para calcular cuánto debe costar el combustible.

NUEVAS REMARCACIONES EN PRECIOS

El litro de nafta súper, que hasta ayer se despachaba a $ 47,79 en las estaciones oficiales de YPF en la ciudad de Buenos Aires, quedaría en $ 49,90, según comentaron algunos estacioneros. En el conurbano, donde se despacha a $ 48,29, quedaría por arriba de los $ 50.

El 1º de diciembre sube el impuesto a los combustibles y es probable que ese mismo día se sume una actualización de precios para la venta en los surtidores.

PRECIOS EN BUENOS AIRES

Super: $50,29 (+4,94%)

Quantium nafta: $58,34 (+5%)

Diesel: $48,28 (+5%)

Quantium diesel: $55,85 (+5%)

En un comunicado, FECRA pidió "no perjudicar al consumidor y a la actividad económica".



Consideró que en "una realidad económica con dos dígitos de inflación y un abastecimiento que sigue siendo deficitario y/o restringido, especialmente en el canal de estaciones blancas, la medida se ha vuelto insostenible".



"Esto no significa que a partir de hoy los consumidores tengan que pagar un aumento desmedido en los precios del surtidor", aclaró la entidad.



A principio de mes, el Gobierno había autorizado un incremento del 5% en los precios de las naftas y el gasoil, como venían reclamando las petroleras, por lo que virtualmente había finalizado en esa oportunidad el congelamiento.