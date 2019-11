El Día Mundial de la Diabetes se creó en 1991 como medio para aumentar la concienciación global sobre la diabetes. Es una oportunidad perfecta para dirigir la atención del público hacia las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de esta grave afección, que se encuentra en constante aumento en todo el mundo.

¿Qué es el Día Mundial de la Diabetes?



El Día Mundial de la Diabetes (DMD) es la campaña de concienciación sobre la diabetes más importante del mundo. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. En 2007, Naciones Unidas celebró por primera vez este día tras la aprobación de la Resolución en diciembre de 2006 del Día Mundial de la Diabetes, lo que convirtió al ya existente Día Mundial de la Diabetes en un día oficial de la salud de la ONU.

Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes nos recuerda que la incidencia de esta grave afección se halla en aumento y continuará esta tendencia a no ser que emprendamos acciones desde ahora para prevenir este enorme crecimiento.

¿Cómo empezó todo?

El Día Mundial de la Diabetes fue introducido por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, ante el preocupante aumento en la incidencia de la diabetes alrededor del mundo. Desde entonces, el evento ha aumentado en popularidad cada año.

¿Cuándo se celebra?



El Día Mundial de la Diabetes se celebra cada año el 14 de noviembre. Se escogió esta fecha siendo el aniversario de Frederick Banting quien, junto con Charles Best, concibió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina, en octubre de 1921. Mientras muchos eventos se desarrollan durante o alrededor de ese día, la campaña se desarrolla a lo largo de todo el año.

Tipos de diabetes

Existen tres tipos principales de diabetes. La de tipo 1, que se da fundamentalmente en la infancia, es aquella en la que hay una disminución considerable de secreción de insulina. Mientras que la de tipo 2 se basa en una alteración del funcionamiento de la hormona (insulinorresistencia), y ocurre generalmente en la adultez.

Asimismo, el otro tipo de diabetes es la gestacional, que se detecta en las mujeres en la etapa del embarazo, debido a que en la gestación a veces no se produce el incremento de insulina necesario para aumentar las reservas de energía. Si bien suele desaparecer después del parto, quienes la contraigan tienen mayor riesgos a padecer diabetes tipo 2 posteriormente.

¿Cómo prevenirla?



Una de las recomendaciones de primer orden es contar con un plan saludable de alimentación que permita disminuir la cantidad de calorías consumidas diariamente. En ese sentido, es fundamental evitar ingerir alimentos como embutidos o quesos, con altos niveles de sodio, al tiempo que debe aumentarse el consumo de frutas y hortalizas.

Asimismo, es importante evitar el sobrepeso que conlleve a la obesidad, así como preciso es ingerir carnes rojas o blancas, pero no más de cinco veces en la semana. ¡Y no fumar! Con ello no solo se previene la diabetes, sino una serie de enfermedades producto de ella como enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, derrames cerebrales o aumento del nivel de colesterol, entre otras.