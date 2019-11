El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el martes un aumento en la cantidad de oficiales de Carabineros (policía) en las calles de todo el país para aplacar las manifestaciones multitudinarias contra su Gobierno.

Pero la presencia de más policía en las calles de Santiago, Valparaíso y otras ciudades no logró desalentar a los cientos de personas que salieron esta semana a protestar contra el Presidente y a pedir por una nueva Constitución nacional.



En las últimas horas se volvió viral un episodio de violencia en el que se puede ver a una multitud rodear y atacar con piedras y otros proyectiles a un camión de Carabineros hasta inmovilizarlo en medio de la calle.

En el día 26 de protestas y mientras el presidente Piñera citaba a su gabinete y avanzaba en la posibilidad de una reforma constitucional, se reiteraron los destrozos y múltiples incidentes, con manifestantes que armaron barricadas de fuego, al tiempo que eran reprimidos con gases lacrimógenos.

También volvieron a aflorar las bombas molotov arrojadas contra los móviles de las fuerzas de seguridad, particularmente contra un camión de los carabineros que fue atacado por un nutrido grupo.