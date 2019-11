Ciudadanos bolivianos que residen en la Argentina protestaron frente al Consulado de ese país en Buenos Aires para repudiar el "golpe de Estado" contra el presidente Evo Morales, al tiempo que desconocieron a la senadora Jeanine Áñez, que se autoproclamó como mandataria interina.



Los manifestantes se concentraron en la puerta del edificio ubicado en Mitre 2815, en el barrio porteño de Balvanera, y advirtieron sobre la posibilidad de realizar una "vigilia" allí hasta que el exiliado líder del MAS pueda regresar al Gobierno del país del Altiplano.



En ese sentido, repudiaron el "golpe de Estado" y vincularon al Gobierno de Estados Unidos con la crisis institucional en Bolivia.

Your browser does not support the video element.

Asimismo, desconocieron a la autoproclamada presidenta interina del vecino país, Jeanine Áñez, como autoridad a cargo del Palacio Quemado.



"Queremos que la Argentina declare el golpe de Estado, hay dirigentes que son perseguidas. Quiero declarar que hay asesinatos en Bolivia, la prensa no lo está mostrando pero existen", dijo un ciudadano boliviano a CANAL 26.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.

"Tengo familia que allí y me dijeron que en mi zona murieron dos personas y allí es censurado. Persiguen a los principales dirigentes para terminar con los movimientos sociales", expresó.

El ahora ex presidente de Bolivia Evo Morales expresó a través de sus redes sociales que teniendo en cuenta los últimos acontecimientos ofrece volver al país si sirve para pacificar.



"Herman@s, reitero mi pedido de un diálogo nacional, donde estemos representados todos, movimientos sociales, comités cívicos y partidos políticos. Si puedo aportar con mi presencia a la solución pacífica que pare la violencia y cuide la vida, lo haré por mi querida Bolivia", escribió Evo Morales desde su cuenta de Twitter.