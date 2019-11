Un hombre fue detenido luego de chocar 14 veces con su propio vehículo contra el auto de su ex mujer para impedir que se llevara sus pertenencias y las del hijo de la pareja, de 3 años, de su domicilio situado en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Keren Alanis, realizó un dramático relato en RADIO LATINA sobre lo que sucedió en Santiago del Estero al 2.3000 cuando el hombre la amenazó con un arma de fuego para que no retire sus cosas de la casa que habían compartido.

"Dejé la casa la semana pasada, vuelvo el lunes a retirar mi ropa porque no tenía mi uniforme de trabajo y papeles de mi hijo. Cuando abro la puerto veo manchas de sangre en el piso y lo veo acostado pidiéndome que no me vaya", comenzó con su relato.

"Con el miedo uno sigue y cree que las cosas pueden cambiar y eso no es así. Mi mamá me pide que avise a la policía y cuando intentamos salir no nos dejaba", agregó.

"Estuvimos separados un año, en Tribunales decían que se lo iba a llevar para cuidar al nene y me decía que no iba a poder cuidar sola al nene. Hoy la Justicia pide que tengamos comunicación, ¿pero quién me asegura que no matará al nene?", expresó.

"En un momento se golpea solo, nos apunta con un cuchillo y nos subimos rápido emprendiendo rápida la marcha. Cuando doblamos me dice mi mamá que estaba segura que nos va a chocar y pone el freno de mano para darnos el primer choque y al menos 20 veces nos chocó, iba y volvía", relató.



"Él estaba totalmente consciente, no nos pudo volcar y los vecinos le tiraron piedras que ayudaron a pararlo. El auto estaba a nombre mío, el único bien para mi hijo", manifestó.

"Gracias a Dios no mató a nadie, pensé que me moría. Juro por mi hijo que no voy a volver con esa personas. Él no trabajaba porque siempre tenía problemas en donde estaba", cerró.